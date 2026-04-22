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Expansión Daily

Se prevé aumento de 40% en botanas durante el Mundial

Las plataformas de entrega, los supermercados digitales y los restaurantes anticipan picos de demanda. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 22 abril 2026 09:35 AM

Este miércoles, Eréndira Reyes y Mara Echeverría explican que el Mundial 2026 cambiará las tendencias de consumo en México, y una muestra es que Rappi prevé un aumento de 40% en botanas, bebidas y productos de conveniencia durante el Mundial 2026.

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Además, comentan lo más importante de otros temas:

- De 700 a 386 mdd, el azúcar pierde terreno y México da la batalla a EU

- Donald Trump extiende el alto al fuego con Irán en busca de un acuerdo

- Obras carreteras se encarecerán hasta 12% por el incremento del precio de los combustibles

- La empatía laboral reduce pérdidas y mejora la retención de talento

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