Este miércoles, Eréndira Reyes y Mara Echeverría explican que el Mundial 2026 cambiará las tendencias de consumo en México, y una muestra es que Rappi prevé un aumento de 40% en botanas, bebidas y productos de conveniencia durante el Mundial 2026.
Se prevé aumento de 40% en botanas durante el Mundial
Las plataformas de entrega, los supermercados digitales y los restaurantes anticipan picos de demanda. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 22 abril 2026 09:35 AM
Publicidad
Además, comentan lo más importante de otros temas:
- De 700 a 386 mdd, el azúcar pierde terreno y México da la batalla a EU
- Donald Trump extiende el alto al fuego con Irán en busca de un acuerdo
- Obras carreteras se encarecerán hasta 12% por el incremento del precio de los combustibles
- La empatía laboral reduce pérdidas y mejora la retención de talento
Publicidad
Newsletter
Publicidad