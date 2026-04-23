Este jueves, Mónica Alfaro y Diana Zavala comparten los cambios en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, como la renuncia de Luisa María Alcalde como dirigente de Morena para ocupar el puesto de Esthela Damián Peralta, quien era titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia y buscará la candidatura del partido en Guerrero.
Ocurren cambios clave en gabinete de Sheinbaum y Morena
Las elecciones de 2027 ya comienzan a generar movimientos estratégicos en el gobierno y el partido. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 23 abril 2026 07:24 AM
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