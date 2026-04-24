Este viernes, Alberto Verdusco, Tlatoani Carrera y Ari Ortega platican sobre el impacto de la inflación en las familias mexicanas, sobre todo las que menos tienen, y las razones que han evitado la efectividad del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).
Inflación pone a miles al borde de la pobreza alimentaria
La inflación pone en entredicho la efectividad del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC). Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 24 abril 2026 06:30 AM
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