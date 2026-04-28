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Spotify pagó cifra récord de regalías en México

El alcance de los artistas mexicanos se expande local e internacionalmente. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 28 abril 2026 06:26 AM

Este martes, Mónica Alfaro y Diana Gante comentan que Spotify pagó 8,200 millones de pesos a la industria musical en México durante 2025, lo que representa un crecimiento del 20% respecto al año anterior.

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