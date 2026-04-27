Este lunes el jefe de información de Expansión, Alberto Verdusco y Selene Ramírez, reportera de Tecnología, comentan sobre el tiroteo en la cena de gala de donde tuvieron que sacar al presidente de EU, Donald Trump, el aumento en el precio del gas L.P. que afecta a los hogares y pequeños negocios, así como el récord que se logró en el maratón de Londres.
Hombre armado en gala de prensa apuntaba contra altos cargos de la administración Trump
La inauguración del Tren Felipe Ángeles, el cómputo cuántico en las empresas y el aumento al gas L.P., entre los temas del Expansión Daily de este lunes 27 de abril.
lun 27 abril 2026 07:38 AM
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Los temas del Expansión Daily de este lunes 27 de abril son los siguientes:
- Gas LP sube más de 4% y presiona gasto de hogares y pequeños negocios
- Hombre armado en gala de prensa apuntaba contra altos cargos de la administración Trump
- Solo 2 de cada 10 empresas miran al cómputo cuántico y ya deberían estudiarlo
- Sabastian Sawe rompe en Londres la barrera de las dos horas en el maratón
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