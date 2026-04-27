Este lunes el jefe de información de Expansión, Alberto Verdusco y Selene Ramírez, reportera de Tecnología, comentan sobre el tiroteo en la cena de gala de donde tuvieron que sacar al presidente de EU, Donald Trump, el aumento en el precio del gas L.P. que afecta a los hogares y pequeños negocios, así como el récord que se logró en el maratón de Londres.