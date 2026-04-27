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Expansión Daily

Hombre armado en gala de prensa apuntaba contra altos cargos de la administración Trump

La inauguración del Tren Felipe Ángeles, el cómputo cuántico en las empresas y el aumento al gas L.P., entre los temas del Expansión Daily de este lunes 27 de abril.
lun 27 abril 2026 07:38 AM
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El hombre armado que intentó irrumpir en una gala de la prensa en Washington a la que asistía Donald Trump parecía apuntar contra altos funcionarios; entre los temas del Expansión Daily. (Fotoarte: Expansión )

Este lunes el jefe de información de Expansión, Alberto Verdusco y Selene Ramírez, reportera de Tecnología, comentan sobre el tiroteo en la cena de gala de donde tuvieron que sacar al presidente de EU, Donald Trump, el aumento en el precio del gas L.P. que afecta a los hogares y pequeños negocios, así como el récord que se logró en el maratón de Londres.

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