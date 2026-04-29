Este miércoles, Eréndira Reyes y Patricia Tapia cuentan que Javier Aguirre presentó la primera lista rumbo al Mundial 2026. Entre los convocados están 12 futbolistas considerados para sostener la estructura del equipo en la Copa del Mundo y 8 como apuestas para el siguiente ciclo, aunque faltan los que juegan en el extranjero.
Javier Aguirre revela a los primeros convocados para el Mundial
Se dieron a conocer los primeros 12 futbolistas que representarán a México. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 29 abril 2026 06:17 AM
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