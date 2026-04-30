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Expansión Daily

Estados Unidos acusa a funcionarios mexicanos por narcotráfico

Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, está entre los señalados por las autoridades estadounidenses. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 30 abril 2026 09:30 AM

Este jueves, Mónica Alfaro y Lidia Arista comentan que autoridades de Estados Unidos acusaron a Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de tener nexos con el crimen organizado y tráfico de drogas.

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Además, explican los detalles de estos temas:

- Gobierno anuncia acuerdo con industria siderúrgica: solo comprará y construirá con acero mexicano

- Acereros consiguen lo que pidieron por décadas: frenar importaciones chinas

- México duplicó dependencia del acero importado tras pandemia

- La adopción de IA divide a las empresas: hasta 44% de jóvenes la sabotea

- El cabello y los microorganismos, entre las soluciones para limpiar el derrame de petróleo

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Podcast Narcotráfico

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