Este jueves, Mónica Alfaro y Lidia Arista comentan que autoridades de Estados Unidos acusaron a Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de tener nexos con el crimen organizado y tráfico de drogas.
Estados Unidos acusa a funcionarios mexicanos por narcotráfico
Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, está entre los señalados por las autoridades estadounidenses. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 30 abril 2026 09:30 AM
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Además, explican los detalles de estos temas:
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