Este martes Mónica Alfaro y Lidia Arista nos hablan sobre las declaraciones de Omar García Harfuch, quien aseguró que el gobierno federal no ha encontrado indicios que vinculen a Rubén Rocha Moya con el narcotráfico, en contraste con las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Harfuch dice que no había indicios de vínculos de Rocha con el narcotráfico
Autoridades mexicanas sostienen que no existen pruebas internas contra Rubén Rocha Moya, pese a los señalamientos del extranjero. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
mar 05 mayo 2026 07:01 AM
Publicidad
Y otros temas que te pueden interesar:
- Registro telefónico provoca baja de más de un millón de líneas móviles
- Rumbo al T-MEC, agroexportaciones de aguacate y berries quedan bajo lupa por certificación laboral y deforestación
- ¿Miedo a la IA? Las deepfakes orillan a los jóvenes a volver a imprimir fotos
- Las remesas repuntan en marzo y acumulan 14,456 mdd en el primer trimestre
Publicidad
Newsletter
Publicidad