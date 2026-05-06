Este miércoles Puri Lucena y Tzuara de Luna analizan el impacto de las acusaciones contra autoridades mexicanas y la creciente confrontación diplomática tras operativos y filtraciones que han generado fricciones entre ambos gobiernos.
El narcoterrorismo aumenta presión de Estados Unidos a México
Washington eleva el tono contra el crimen organizado al señalar redes de corrupción vinculadas al poder político. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
mié 06 mayo 2026 07:45 AM
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