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Expansión Daily

El narcoterrorismo aumenta presión de Estados Unidos a México

Washington eleva el tono contra el crimen organizado al señalar redes de corrupción vinculadas al poder político. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
mié 06 mayo 2026 07:45 AM

Este miércoles Puri Lucena y Tzuara de Luna analizan el impacto de las acusaciones contra autoridades mexicanas y la creciente confrontación diplomática tras operativos y filtraciones que han generado fricciones entre ambos gobiernos.

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Y otros temas como:

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Narcotráfico Fentanilo Washington

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