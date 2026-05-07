Este jueves Mónica Alfaro y Octavio Torres nos platican sobre el nuevo choque entre México y Estados Unidos tras las declaraciones de Donald Trump, la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas y el impacto que esta estrategia podría tener en la soberanía, la cooperación bilateral y la relación entre ambos gobiernos.
Trump amenaza con intervenir en México si no frena al narco
La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados tras el endurecimiento de la estrategia de Donald Trump contra los cárteles. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
jue 07 mayo 2026 07:26 AM
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