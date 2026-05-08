Este viernes Alberto Verdusco, Selene Ramírez y Tlatoani Carrera nos informan sobre cómo la inseguridad, los conflictos políticos y la pérdida de confianza han transformado el panorama económico y social de Sinaloa, colocando al estado en una de sus etapas más complejas en años recientes.
Violencia y política hunden la economía en Sinaloa
La violencia y la crisis política han golpeado el empleo, la inversión y el crecimiento en Sinaloa. El estado enfrenta un deterioro económico y financiero. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
vie 08 mayo 2026 07:20 AM
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