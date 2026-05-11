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Expansión Daily

Competencia pone en jaque alianza entre Volaris y Viva

Alianzas entre aerolíneas, inversiones de Canadá en México en el sector farmacéutico, y la inseguridad como factor de tensión entre México y EU; entre los temas del Expansión Daily.
lun 11 mayo 2026 07:38 AM
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La posible alianza entre Volaris y Viva enfrenta un obstáculo mayor que es convencer al órgano antimonopolio de que esto no generará mayores costos a los usuarios. (Fotoarte: Expansión )

Este lunes 11 de mayo, el jefe de información, Alberto Verdusco y Eréndira Reyes, editora de Tecnología en Expansión, analizan lo que representa una posible alianza entre Volaris y Viva dominaría cerca del 73% de las rutas domésticas, por lo que la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA), determinará si esto no terminará afectando a los consumidores con menos competencia y mayores tarifas.

Además, los temas de las inversiones en Canadá en México, los temas del T-MEC y la inseguridad que aún prevalece en el país y que provoca en aumentar la tensión bilateral entre México y EU, dentro de la conversación del Podcast.

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Los temas del Expansión Daily de este lunes 11 de mayo son los siguientes:

- Competencia pone en jaque alianza entre Volaris y Viva

- México busca destrabar una inversión canadiense estancada en 3,000 mdd

- Por CIA, “Chapitos” y consulados, escala la tensión entre México y Estados Unidos

- Jalisco, Nuevo León y Guanajuato rechazan recorte al calendario escolar por el Mundial de Futbol

- Starbucks abre tienda para formar mujeres, pero la brecha laboral en México sigue fuera de la cafetería

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Escucha en la voz de los editores de Expansión de lunes a viernes a partir de las 06:00 horas en los canales oficiales un capítulo nuevo con los temas más relevantes de Economía, Política y demás que mueven la agenda nacional e internacional.

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Volaris Aerolíneas

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