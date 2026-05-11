Este lunes 11 de mayo, el jefe de información, Alberto Verdusco y Eréndira Reyes, editora de Tecnología en Expansión, analizan lo que representa una posible alianza entre Volaris y Viva dominaría cerca del 73% de las rutas domésticas, por lo que la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA), determinará si esto no terminará afectando a los consumidores con menos competencia y mayores tarifas.

Además, los temas de las inversiones en Canadá en México, los temas del T-MEC y la inseguridad que aún prevalece en el país y que provoca en aumentar la tensión bilateral entre México y EU, dentro de la conversación del Podcast.