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Competencia pone en jaque alianza entre Volaris y Viva

La unión podría controlar cerca del 73% de las rutas domésticas, mientras la autoridad evalúa riesgos de concentración y alzas en tarifas.
vie 08 mayo 2026 10:59 AM
Volaris y Viva quieren unir fuerzas, pero enfrentan un obstáculo que no es operativo ni financiero: la CNA
El anuncio de Volaris y Viva, dado a conocer en diciembre de 2025, plantea la creación de un nuevo grupo mexicano de aerolíneas bajo una sociedad controladora compartida. (Foto: Jesús Almazán)

La posible alianza entre Volaris y Viva enfrenta un obstáculo mayor que cualquier reto operativo o financiero: convencer a la autoridad antimonopolios de que una concentración que dominaría cerca del 73% de las rutas domésticas no terminará afectando a los consumidores con menos competencia y mayores tarifas.

La operación, aún en revisión por la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA), ha reabierto un viejo debate en la aviación mexicana sobre si la consolidación de aerolíneas puede rescatar la rentabilidad del sector sin afectar la competencia

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El anuncio de Volaris y Viva , dado a conocer en diciembre de 2025, plantea la creación de un nuevo grupo mexicano de aerolíneas bajo una sociedad controladora compartida, con el argumento de fortalecer la conectividad aérea y ampliar la oferta de vuelos de bajo costo tanto en México como en mercados internacionales.

Ambas compañías sostienen que mantendrán sus marcas, operaciones y certificados independientes mientras buscan generar economías de escala que les permitan reducir costos, mejorar su acceso a capital y acelerar el crecimiento de su modelo ultra low cost.

Pero especialistas en competencia económica y transporte aéreo consideran que el análisis será particularmente complejo debido a que el mercado no se revisa únicamente a nivel nacional, sino ruta por ruta, donde en algunos casos el nuevo grupo tendría una posición dominante.

“Ambas aerolíneas participan en alrededor de 192 rutas. De ese total, cerca del 70% de las rutas domésticas quedarían bajo operación exclusiva del nuevo grupo si concretan la unión”, explicó Alexander Elbittar, director de GAMES Economics.

El especialista señaló que todavía es prematuro anticipar si la autoridad aprobará o bloqueará la operación, debido a que el expediente continúa bajo análisis.

“Todavía es prematuro anticipar un resultado. El expediente sigue en análisis dentro de la CNA”, dijo Elbittar.

El economista advirtió que el tamaño de la participación conjunta podría modificar la dinámica competitiva y el poder de negociación en la industria aérea mexicana.

“En algunas rutas, el nuevo grupo podría alcanzar una participación de mercado muy elevada y eso eventualmente podría interpretarse como un riesgo para los consumidores”, afirmó.

La estructura propuesta por las empresas contempla mantener ambas marcas bajo un mismo holding corporativo. Sin embargo, los especialistas consultados consideran que el principal desafío será demostrar que la integración no derivará en conductas anticompetitivas en rutas donde prácticamente desaparecería la rivalidad.

El antecedente que marcó a la aviación mexicana

El caso inevitablemente recuerda el intento de integración entre Aeroméxico y Mexicana de Aviación durante la década de los noventa. Documentos de la entonces Comisión Federal de Competencia (Cofece) muestran que la autoridad consideró desde entonces que cada par de ciudades debía analizarse como un mercado independiente, debido a que un vuelo entre dos destinos específicos no puede sustituirse por otro trayecto distinto.

La resolución de 1995 advertía además que la concentración podía facilitar prácticas anticompetitivas y elevar tarifas en rutas con menor competencia.

En aquel momento, la autoridad encontró que Aeroméxico y Mexicana de Aviación concentraban más de 65% del mercado doméstico medido por pasajeros transportados.

El expediente también señalaba que en rutas donde disminuía la competencia las tarifas tendían a incrementarse, mientras las aerolíneas reducían frecuencias y eliminaban servicios redundantes.

“La ausencia de competencia efectiva permitía a las aerolíneas manipular la oferta y elevar precios" en rutas cercanas al monopolio, concluyó la autoridad en esa resolución histórica.

Ese antecedente pesa ahora sobre el análisis de la nueva alianza entre Volaris y Viva, especialmente porque el mercado mexicano tiene actualmente pocos jugadores relevantes.

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Remedios bajo la lupa

Uno de los caminos que podrían explorar las aerolíneas sería ofrecer remedios para reducir preocupaciones de competencia, como mantener ciertas rutas o comprometer límites tarifarios.

Sin embargo, expertos consideran que la CNA ha mostrado en años recientes poca disposición a aceptar remedios conductuales ofrecidos por las empresas.

“La autoridad ha mostrado recientemente poca disposición para aceptar compromisos ofrecidos por las empresas”, explicó Elbittar.

El especialista recordó el antecedente del intento de integración entre Visa y Prosa, donde la autoridad terminó rechazando los compromisos planteados por las compañías.

“Cuando las compañías plantean medidas de comportamiento, la autoridad suele considerar que no ofrecen garantías suficientes. El caso Visa-Prosa es un antecedente claro. La operación pasó más de un año en revisión, incluidos varios meses de negociación sobre remedios, y al final fue rechazada”, señaló.

El análisis podría enfocarse en remedios estructurales más severos, como la cesión de rutas, slots o activos específicos para evitar concentraciones excesivas en determinados mercados.

Rentabilidad vs competencia

Para Víctor Hugo Valdés Cervantes, profesor investigador en regulación y competencia económica con especialidad en los sectores de Telecomunicaciones y Transporte Aéreo, el debate también debe entenderse desde la fragilidad financiera histórica de la industria aérea.

“Las aerolíneas han perdido dinero los últimos 30 o 40 años”, explicó el académico.

Según Valdés, la facilidad con la que nuevos competidores pueden entrar y salir de ciertas rutas provoca guerras tarifarias que terminan deteriorando la rentabilidad de las compañías.

Además, la consolidación responde a la presión financiera que enfrenta actualmente la industria aérea global, golpeada en los últimos años por una combinación de disrupciones que han deteriorado la rentabilidad del sector.

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Las aerolíneas todavía enfrentan secuelas derivadas de la pandemia, además de nuevos desafíos como la escasez global de aviones, incrementos en los precios del combustible y mayores exigencias regulatorias relacionadas con emisiones contaminantes.

En ese contexto, ganar escala operativa se ha convertido en una de las principales estrategias para optimizar costos, elevar eficiencias y resistir un entorno de alta presión financiera.

Valdés señaló que la experiencia de Estados Unidos se convirtió en uno de los principales referentes de cómo la consolidación puede ayudar a transformar las finanzas de las aerolíneas.

Durante la década pasada, el mercado estadounidense atravesó una ola de fusiones entre grandes jugadores que redujo el número de competidores dominantes, pero también permitió a las empresas ganar escala operativa, optimizar rutas, mejorar factores de ocupación y fortalecer márgenes financieros.

“Ese cambio de pérdidas a ganancias en las aerolíneas estadounidenses, se atribuye al proceso de consolidación”, explicó.

Tras esas operaciones, el mercado estadounidense quedó dominado por cuatro grandes aerolíneas nacionales, además de compañías de bajo costo que mantuvieron presión competitiva en distintas rutas.

“La rentabilidad del transporte aéreo en Estados Unidos es sistemáticamente positiva en la última década”, dijo Valdés.

No obstante, la situación mexicana es distinta debido al menor número de competidores relevantes que permanecerían en el mercado tras una eventual integración entre Volaris y Viva.

Ese contexto explica por qué la autoridad antimonopolios podría analizar con especial cautela una operación que promete eficiencias financieras y mayor escala operativa, pero que también podría redefinir el equilibrio competitivo del transporte aéreo mexicano.

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