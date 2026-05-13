La DEA lanza advertencia tras el caso Rubén Rocha Moya

También hablan sobre estos temas:

- S&P pone en perspectiva negativa la calificación crediticia de México

- Las coquizadoras de Pemex que iban a transformar la refinación mexicana nunca arrancaron

- Fabricantes de autopartes frenan expansiones y apagan brillo de la inversión automotriz

- La CDMX apuesta por la movilidad eléctrica en el Mundial para llevar a los aficionados al Estadio