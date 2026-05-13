Este miércoles Puri Lucena y Alberto Zanela nos hablan sobre cómo el caso Rocha Moya se convirtió en un punto de quiebre en la relación México-Estados Unidos, con acusaciones que alcanzan a funcionarios, solicitudes de extradición en curso y una respuesta firme del gobierno mexicano ante lo que considera posibles actos de injerencia.
La DEA lanza advertencia tras el caso Rubén Rocha Moya
La DEA advirtió que las acusaciones contra Rubén Rocha Moya forman parte de una ofensiva más amplia contra políticos presuntamente vinculados al narcotráfico. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
mié 13 mayo 2026 07:43 AM
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