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Expansión Daily

SEP mantiene el 15 de julio como fin de clases

La SEP canceló el ajuste que adelantaba el fin del ciclo escolar y confirmó que las clases concluirán el 15 de julio. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
mar 12 mayo 2026 07:54 AM

Este martes Mónica Alfaro y Lidia Arista nos hablan sobre el giro en la decisión de la Secretaría de Educación Pública tras días de polémica, y cómo este cambio busca equilibrar factores sociales, climáticos y económicos sin afectar la dinámica de millones de familias en México.

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SEP Escuelas Mario Delgado

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