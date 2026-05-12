Este martes Mónica Alfaro y Lidia Arista nos hablan sobre el giro en la decisión de la Secretaría de Educación Pública tras días de polémica, y cómo este cambio busca equilibrar factores sociales, climáticos y económicos sin afectar la dinámica de millones de familias en México.
SEP mantiene el 15 de julio como fin de clases
La SEP canceló el ajuste que adelantaba el fin del ciclo escolar y confirmó que las clases concluirán el 15 de julio. De este y otros temas conversamos en Expansión Daily.
mar 12 mayo 2026 07:54 AM
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