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Expansión Daily

México tiene un sistema eléctrico cada vez más vulnerable

Las interrupciones del servicio eléctrico muestran que el incremento sostenido de la demanda está retando al sistema. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 07 julio 2026 06:15 AM
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En este episodio, Mónica Alfaro, Fernando Guarneros y Mario Palafox, comentan que el Sistema Eléctrico Nacional enfrenta varias presiones, que llevan a las suspensiones del servicio, y muestran su vulnerabilidad.

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Además, comparten detalles sobre otros temas:

- Las revisiones del T-MEC obligan a México a destrabar la inversión interna

- Estrategia contra la extorsión deja 1,468 detenidos, pero víctimas alcanzan cifras récord

- El cibercrimen ya vende suscripciones: 10,000 tarjetas robadas por 1,000 dólares

- España avanza a cuartos al vencer a Portugal y despide a Cristiano Ronaldo del Mundial

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Podcast Comisión Federal de Electricidad

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