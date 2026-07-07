En este episodio, Mónica Alfaro, Fernando Guarneros y Mario Palafox, comentan que el Sistema Eléctrico Nacional enfrenta varias presiones, que llevan a las suspensiones del servicio, y muestran su vulnerabilidad.
México tiene un sistema eléctrico cada vez más vulnerable
Las interrupciones del servicio eléctrico muestran que el incremento sostenido de la demanda está retando al sistema. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 07 julio 2026 06:15 AM
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