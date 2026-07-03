La revisión del T-MEC podría extender la falta de inversiones automotrices

También te cuentan todo lo que debes saber sobre estos temas:

- El gasto en telefonía móvil cae 3% y presiona la inversión en nuevas redes

- Morena depurará a 175 aspirantes en el primer filtro para las gubernaturas en juego en elecciones 2027

- Cristiano elimina a Modrić en el duelo de leyendas que nos dejó el Portugal vs. Croacia

