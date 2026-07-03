En este episodio, Alberto Verdusco, Diana Gante y Mario Palafox explican que México tiene casi una década sin el anuncio de una nueva planta de vehículos ligeros y la negativa de Estados Unidos de renovar el T-MEC en su forma actual, ya que esto trae incertidumbre para las inversiones de la industria automotriz.
La revisión del T-MEC podría extender la falta de inversiones automotrices
Las inversiones de gran capital, como las automotrices, necesitan certeza en el ambiente de negocios y claridad de las políticas. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 03 julio 2026 07:16 AM
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