En este episodio, Puri Lucena, Diana Gante y Mario Palafox hablan de que los homicidios dolosos disminuyeron en México durante las semanas en que fue sede del Mundial, y hasta tuvimos la jornada con menos registro de violencia letal en más de una década.
Baja el promedio de homicidios durante el Mundial
El país tuvo un descanso de la violencia mientras fue sede de los partidos mundialistas. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 08 julio 2026 07:28 AM
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