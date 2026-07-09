En este episodio, Mónica Alfaro y Octavio Torres platican que las fuerzas estadounidenses lanzaron nuevos ataques contra Irán para limitar su capacidad de atacar barcos en el estrecho de Ormuz, y esto provocó un repunte en los precios internacionales del petróleo.
Estados Unidos retoma los ataques contra Irán y se dispara el precio del petróleo
La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán llevó al aumento en los precios internacionales del crudo. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
jue 09 julio 2026 06:37 AM
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