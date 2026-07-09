Estados Unidos retoma los ataques contra Irán y se dispara el precio del petróleo

También explican lo que debes saber sobre estos temas:

- Ken Salazar responde a Sheinbaum y reitera que Estados Unidos no participó en la captura de "El Mayo" Zambada

- Inversión en telecomunicaciones cae 87.7% tras extinción del IFT

- Sheinbaum y Guy Parmelin, presidente de la Confederación Suiza, acuerdan fortalecer relación bilateral de 4,272 mdd

- Inicia una nueva era en la selección mexicana: Rafael Márquez es oficialmente el nuevo entrenador

