En este episodio, Alberto Verdusco, Mónica Alfaro y Tlatoani Carrera comentan que la inflación anual bajó a 3.37%, su menor nivel reciente, por una fuerte caída en el precio de los productos agropecuarios, como el jitomate, que cayó 39% mensual, el huevo, que cayó 7%, el chile serrano, que cayó 27%, y el chile poblano, que cayó 40%.
Caída del precio del jitomate, huevo y chiles baja la inflación en junio
La inflación en México tuvo un respiro mayor al esperado por los analistas. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 10 julio 2026 07:43 AM
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