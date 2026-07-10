Caída del precio del jitomate, huevo y chiles baja la inflación en junio

Además, dan detalles sobre otros temas:

- Los OMV entran en fase de consolidación para ganar escala frente a Telcel y AT&T

- Banxico advierte resistencia en inflación de servicios; si no mejora, podrá hacer nuevo ajuste a tasa

- El cambio climático pone en riesgo la productividad de 2,400 millones de trabajadores

- Francia avanza a Semifinales: liquida a Marruecos con goles de Mbappé y Dembélé

