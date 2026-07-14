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Expansión Daily

Empresas deberán demostrar que pagan lo mismo a hombres y mujeres

La autoridad tendrá la capacidad de verificar que se cumpla la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 14 julio 2026 07:36 AM
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En este episodio, Mónica Alfaro y Patricia Tapia explican que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá realizar inspecciones para comprobar que mujeres y hombres reciban el mismo salario cuando desempeñan trabajos de igual valor.

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