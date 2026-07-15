En este episodio, Puri Lucena, Alberto Zanela y Mario Palafox explican que la Secretaría de Educación Pública sigue sin aplicar evaluaciones y no difunde las estadísticas sobre abandono escolar desde hace dos años.
Acaba ciclo escolar sin evaluación ni datos sobre abandono escolar
La falta de datos impide que se implementen acciones eficaces para contener el abandono escolar y el rezago educativo. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 15 julio 2026 07:15 AM
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Además, comparten los detalles sobre otros temas:
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