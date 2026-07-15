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Expansión Daily

Acaba ciclo escolar sin evaluación ni datos sobre abandono escolar

La falta de datos impide que se implementen acciones eficaces para contener el abandono escolar y el rezago educativo. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 15 julio 2026 07:15 AM
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En este episodio, Puri Lucena, Alberto Zanela y Mario Palafox explican que la Secretaría de Educación Pública sigue sin aplicar evaluaciones y no difunde las estadísticas sobre abandono escolar desde hace dos años.

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Además, comparten los detalles sobre otros temas:

- La revisión del T-MEC abre un nuevo frente de EU contra las fresas mexicanas

- CFE invertirá 10,465 mdp para llevar WiFi gratuito a todo México con recursos propios

- Más de 70% de los usuarios de TikTok prefiere ver el Mundial con creadores antes que en tele

- España toma la Bastilla y llega a la Final del Mundial 16 años después

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Tags

Podcast Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

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