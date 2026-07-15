Acaba ciclo escolar sin evaluación ni datos sobre abandono escolar

Además, comparten los detalles sobre otros temas:

- La revisión del T-MEC abre un nuevo frente de EU contra las fresas mexicanas

- CFE invertirá 10,465 mdp para llevar WiFi gratuito a todo México con recursos propios

- Más de 70% de los usuarios de TikTok prefiere ver el Mundial con creadores antes que en tele

- España toma la Bastilla y llega a la Final del Mundial 16 años después

