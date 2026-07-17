En este episodio, Alberto Verdusco y Luz Elena Marcos comparten que el Mundial 2026 generó un impacto económico equivalente al 0.12% del Producto Interno Bruto, y esto es una derrama 7% inferior a lo proyectado antes del evento, porque llegaron menos turistas internacionales y nacionales de lo esperado.
Mundial dejó a México una derrama económica menor a lo esperado
El torneo dejó una derrama de poco más de 2,540 millones de dólares. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 17 julio 2026 07:06 AM
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Además, dan detalles sobre otros temas:
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