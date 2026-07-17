Mundial dejó a México una derrama económica menor a lo esperado

Además, dan detalles sobre otros temas:

- Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, es detenido por presunto contrabando de combustible

- Reconfiguración automotriz comienza a golpear al negocio ferroviario en México

- Pemex recupera terreno en gasolineras y concentra casi dos terceras partes del mercado

- Las Afores administran 8.95 billones de pesos y ya superan al crédito de la banca

