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Expansión Daily

Mundial dejó a México una derrama económica menor a lo esperado

El torneo dejó una derrama de poco más de 2,540 millones de dólares. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 17 julio 2026 07:06 AM
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En este episodio, Alberto Verdusco y Luz Elena Marcos comparten que el Mundial 2026 generó un impacto económico equivalente al 0.12% del Producto Interno Bruto, y esto es una derrama 7% inferior a lo proyectado antes del evento, porque llegaron menos turistas internacionales y nacionales de lo esperado.

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Además, dan detalles sobre otros temas:

- Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, es detenido por presunto contrabando de combustible

- Reconfiguración automotriz comienza a golpear al negocio ferroviario en México

- Pemex recupera terreno en gasolineras y concentra casi dos terceras partes del mercado

- Las Afores administran 8.95 billones de pesos y ya superan al crédito de la banca

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Podcast Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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