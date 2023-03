¿Qué se puede hacer con estos procesadores?

Esta nueva generación tiene integrados aceleradores de procesos, de seguridad, de IA, de encriptación y de transferencia de datos, que los especializa en los procesos para hacerlos más rápidos y con menor cantidad de recursos. La clave vino del análisis de las principales aplicaciones empresariales del mundo y de descubrir cuáles eran los procesos que más se repetían, con esto diseñaron estructuras en las que el procesador destina recursos específicos para estas tareas repetitivas y permite liberar núcleos para tarea más complejas.

Esto trae consigo ventajas en dos sentidos. La primera es que se pueden construir servidores más eficientes con una menor cantidad de núcleos. De tal forma que con un solo procesador se pueden construir servidores poderosos que permiten a pymes de prácticamente cualquier sector económico tener redes o nubes privadas o y mejorar sus procesos de comunicación multicanal, mejorar la protección o la gestión de las bases de datos.

Por otro lado, permite tener sistemas más complejos con menor uso de recursos y reducir hasta 10 veces la cantidad de energía destinada para los servidores. Por ejemplo, a través de los aceleradores, las compañías pueden tener desarrollos de Inteligencia Artificial sin la necesidad de gastar cantidades estratosféricas de dinero o requerir espacios muy grandes.

Por ejemplo, el Sistema Meteorológico de Argentina, hizo la migración de una segunda generación de procesadores a esta cuarta lo que le permitirá, tener cálculos más precisos, análisis de datos más grandes, sistemas más eficientes y ser menos ruidosos. Mejorando la precisión y análisis de los datos climáticos de toda Argentina.

La sustentabilidad como bandera

Una de las críticas actuales de la nube y los servidores es su alto consumo energético y el impacto ambiental que tienen. Especialmente porque el usuario no es consciente de su huella ecológica ya que no es comparable, con por ejemplo el uso del auto, sabes que contaminas pero no cuánto ni en donde.

Ante esto, Intel ha tratado de reducir su impacto ambiental, en principio con procesos de reducción en el uso de litio y tierras raras, y con procesos que reducen su huella contaminante. Por ejemplo, hacen un tratamiento al agua utilizada en el proceso de creación de los procesadores, que la regresa al ambiente como agua tratada, en comparación de procesos anteriores que emitían alta contaminación a los sistemas lacustres.

Lenovo desarrolló el hardware también pensando en propiciar condiciones que reduzcan el consumo de sus equipos, y que tengan un impacto positivo en lo que envuelve la la instalación, como sería la reducción del uso de aires acondicionados para mitigar el calor producido por los procesadores o incluso poder tomar el agua saliente como una fuente de calor.

Esto da como consecuencia un menor impacto en el medio ambiente de la tecnología que usamos día a día y al mismo tiempo reduce costos de las compañías para que también sea redituable. Parte fundamental de que las empresas tengan impacto positivo medioambiental es que también sea económicamente viable para que el costo de la sustentabilidad no sea un sobre precio que paguen los consumidores

El crear sistemas completos de procesadores hardware y software, da soluciones pueden ser adoptadas de forma más simple, permitiendo que la modernización de las compañías y la reinvención de procesos se trate de un ciclo constante y que no se considere la transformación digital como un salto, sino como pasos constantes para proceso de mejoramiento continuo.

Si bien la adopción de estas tecnologías en etapas tempranas puede generar dudas sobre compatibilidad o errores por introducción, también permite que las compañías puedan amortizar sus inversiones de forma óptima, ya que de acuerdo con los mismos creadores en un periodo de 4 años pueden primero amortizarse los equipos y ver de forma efectiva los efectos en el crecimiento al cambiar de tecnología.

Empresas en expansión que buscan tener mayor cantidad de transacciones, bases de datos más robustas, la inclusión de inteligencia artificial o encriptación de datos en sus modelos de cliente, pueden verse beneficiados por la adopción temprana de la nueva generación.

Quedará solo poner a prueba las capacidades empresariales y la adopción de las tecnologías digitales para saber si la tecnología está creciendo a un ritmo más acelerado del que los usuarios podemos tomar.