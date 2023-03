Metaverso, ¿futuro, fraude o moda?

Su Le, quien se encarga de liderar la estrategia digital de Tonomus, una empresa de tecnologías cognitivas, dijo que si bien el metaverso puede tener éxito en el futuro, primero necesita de redes extendidas para que cualquiera pueda acceder fácilmente desde cualquier lugar de forma económica.

Por estas condicionantes y aunque se transmite una idea de evolución rápida, los expertos resaltaron que el proceso del metaverso apenas se está iniciando, aunque existe mucha gente que cree que ya es una realidad.

Para su desarrollo, Shannon puntualizó que no se deben repetir los modelos del mundo real basados únicamente en el mercado. “No es posible que Snoop Dog tenga una casa virtual y alguien quiera vender un terreno digital al lado; eso no debe pasar”, comentó desde un punto de vista personal y no de su empresa. “Eso no es aprovechar el potencial de esta tecnología”.

¿El metaverso puede unir a las personas?

Acerca de la idea de que esta tecnología va a separar a las personas del mundo real, Jianshu Tu, vocero técnico de ZTE, resaltó que no se trata de una segunda vida, sino de una combinación de mundos.

Shannon aporta que ahora los gamers se comunican con otras personas, es decir, no van al mundo digital para apartarse de la gente, sino para encontrar a nuevas personas. Por ello, dijo que el metaverso va a ser un punto de encuentro y de interacciones.

“Una vez que entras, no importa en dónde te encuentres para conectar”, destacó Wang, quien resaltó el desarrollo de herramientas de traducción automática que también ayudarán a este propósito, algo que en su ideal va a reducir problemas de racismo, división por religión o más discriminación.