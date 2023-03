El futuro de la movilidad y la conexión 6G vienen de la mano de OPPO

OPPO revela un nuevo whitepaper centrado en 6G, en donde analiza el futuro de la movilidad mundial. Titulado “A Versatile 6G with Minimized Kernel: To Build the Mobile World” , ofrece una solución más práctica para la próxima generación de sistemas de comunicación móvil, a través de un núcleo operativo (kernel) construido a partir de módulos, que se activan según las necesidades del momento. De esta manera, hay un aprovechamiento integral de la capacidad de la 6G, en beneficio de las nuevas funciones y conectividad requeridas.

“Una dirección clave para el desarrollo de la tecnología 6G será la mayor integración de la tecnología IA en las redes de comunicaciones. Estas redes ya no se limitarán a transmitir datos, también podrán transmitir y desplegar rápidamente un amplio conjunto de modelos IA”, detalla el estudio.

Si esta construcción operativa es ideal para la siguiente evolución en comunicaciones, los dispositivos que se conecten a ella deben ser igualmente diseñados para interactuar. Y por eso este fabricante global ya introdujo al mercado a OPPO Find N2 Flip, el primer teléfono plegable vertical de la marca, considerado como el mejor smartphone flip del mercado en la actualidad.