La Inteligencia Artificial evita que roben tu pedido de Amazon

Poder saber dónde y a qué hora probablemente van a asaltar un camión de carga ya es una realidad. También lo es el saber si ya no tendrás inventario y la mejor ruta de entrega para ahorrar gasolina. Y sí, es gracias a la Inteligencia Artificial (IA).

Aunque el término pareciera haberse convertido en un sinónimo de plataformas como ChatGPT o MidJourney, esta tecnología tiene usos que van más allá y un sector dónde se ha desarrollado es en el de la logística.

Esta industria facilita las actividades empresariales comerciales entre dos o más partes mediante el transporte, el almacenamiento y la entrega de mercancías a través de cadenas de suministro B2B (Business to Business, o de negocio a negocio), B2C (Business to consumer, o de negocio a consumidor) o C2C (consumer to consumer, de consumidor a consumidor).