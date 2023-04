Reseña: Gran Turismo 7 en PS VR2, inmersión automovilística virtual al extremo

¿Qué se necesita para jugar GT7 en PS VR2?

La configuración ideal requiere Gran Turismo 7 de PS5 (no soporta la versión de PS4), el PS VR2 y un setup de asiento para simulación de carreras con volante y pedales, como el Logitech G29 que, afortunadamente, sigue siendo compatible.

No obstante, el control regular de PS5 y un sofá cualquiera sigue siendo también una gran experiencia, aun con sus limitaciones. Si bien elimina el movimiento de brazos y piernas, el DualSense tiene la tecnología necesaria para transmitir los movimientos, vibraciones y sensaciones de los bólidos. Eso sin contar que algunos prefieren este modo simplificado de conducción.

Más importante aún, el mayor grado de inmersión se alcanza desactivando todos los indicadores del display del juego, como asistencias visuales en pista, el cronómetro, el GPS, el número de vueltas y los nombres de otros pilotos flotando sobre sus autos. Cuando se “limpia” toda la pantalla de esos distractores, el nivel de inmersión y realismo es casi absoluto.

La primera vez que lo configuré así, me pasé casi 20 minutos dando vueltas en modo libre en el legendario circuito de Laguna Seca. Me limité a memorizar el trazado y a mejorar tiempos con un Suzuki Swift Turbo —con sensaciones casi idénticas al verdadero vehículo—, cosa que sin el casco me habría resultado tedioso. El PS VR2 tiene esa cualidad: convierte las cosas más simples en algo extraordinario.