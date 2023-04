“Viene con la transición de la tecnología, 5G viene muy conectada con la IA, aunque en la región hay más smartphones en la actualidad con conexión 4G, nosotros creemos que para la primera mitad de 2024 más de la mitad de los teléfonos inteligentes tendrán soporte de última generación, incluso en gamas más bajas, no sólo premium”, apuntó en entrevista con Expansión Alexander Rojas, gerente de ventas corporativas en América Latina para Mediatek.

Esta tendencia además ayudará a que las empresas especializadas en chipsets, como Mediatek, Qualcomm o Samsung puedan tener una mejor entrada en el mercado de smartphones de gamas media media y gama media baja, donde la colocación de chipsets de última generación también se volverá una necesidad para los usuarios.

“Lo que la gente no piensa es que para usar ChatGPT se necesita mucho poder de cómputo, si no existieran procesadores potentes no podrías usar esta herramienta en smartphones, por ello el interés de los usuarios está directamente conectado con la masificación de nuevas tecnologías”, precisó Rojas.

Recientemente, un estudio de la empresa financiera UBS también reveló que un promedio de 13 millones de visitantes únicos habían usado ChatGPT por día en enero, más del doble del nivel de diciembre. Y muchos de estos usuarios no sólo están utilizando la herramienta en sus equipos de escritorio, sino que acceden directamente en sus teléfonos inteligentes.

Gamas medias más exigentes

La llegada de nuevas herramientas a los teléfonos inteligentes está provocando que los usuarios se vuelvan cada vez más quisquillosos a la hora de comprar un teléfono inteligente. Tony Chen, gerente general de América Latina en Xiaomi, señaló en el lanzamiento de la nueva Serie Redmi 12, que desde la posición de fabricantes han tenido que escuchar más a los usuarios.

“La base de fans que tenemos alrededor de la región nos ayuda a saber qué características de los teléfonos les parecen más interesantes y útiles, lo que incide en que a la hora de desarrollar busquemos equipos con más herramientas de última tecnología a precios que sean más accesibles, lo que ha cambiado el perfil de nuestros usuarios de distintas gamas”.

De acuerdo con la firma de análisis de The CIU, en México se ha incrementado la adopción de gamas media alta, pues los usuarios están buscando equipos más poderosos, pero también porque el desarrollo de nuevos teléfonos inteligentes de gama media es un negocio que las tecnológicas empiezan a dejar.

“El incremento en la proporción de gamas media y alta que llega a un coeficiente de 86.7% obedece al deseo y esfuerzo de los usuarios por contar con equipos de mayores capacidades y mejores características tecnológicas. No obstante, también resulta del abandono de la oferta de equipos de gama baja por parte de los fabricantes más importantes en el país”.