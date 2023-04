Personal cada vez más necesario

Juan compartió que, hasta ahora, no teme por el futuro de su oficio porque no considera que esté siendo amenazado por la tecnología. A pesar de haber aprendido con maestros ebanistas, su labor como carpintero ya no solo se trata de trabajar la madera. “La carpintería sigue siendo relevante porque hay que saber armar. Tenemos que saber de maderas, pero también de todos los nuevos materiales como losas, triplay, aglomerados…”

Por otro lado, Mateo sí sabe qué es la Inteligencia Artificial y las herramientas tecnológicas, pero más que verlas como una amenaza, las ve como un apoyo. “No son una amenaza porque, en este oficio, muchas veces se tiene que improvisar y las máquinas no pueden improvisar. Si voy a arreglar algo en un departamento, muchas veces tengo que ingeniarmelas para solucionar el problema”.

Pero, sí utiliza herramientas, como un nivelador láser, que le permite tomar mediciones mucho más precisas. “Es más práctico ahora. Ya hay herramientas de corte, de electricidad, para saber amperajes… ya no batallas. Pero tienes que saber usarlos, tener imaginación y querer hacerlo”, dice.

En México, el INEGI clasifica las ocupaciones en grupos , entre los cuales se encuentran: profesionistas, técnicos, trabajadores en actividades agrícolas, artesanos, operadores de maquinaria, conductores, trabajadores de servicios personales y domésticos y demás.

Y de acuerdo con la misma institución , la población trabajadora se divide de la siguiente manera:

Los servicios profesionales, financieros, corporativos, de restaurante y servicios de alojamiento fueron los que más aumentaron, mientras que las profesiones dedicadas a la minería, electricidad, agua, suministro de gas y construcción son las que más escasean.

“Las universidades y los programas de educación pública y privada tienen que tomar en consideración que ya no necesitamos tantos abogados o actuarios, sino generar espacios de trabajo desde los oficios” compartió la Dra. Lourdes Epstein Cal y Mayor, profesora de la Escuela de Humanidades y Educación en el Tec.

Y, de acuerdo con el Dr. Luis Medina, académico del departamento de educación en la Universidad Iberoamericana, en el caso de los oficios y técnicos, cada vez van a ser más necesarios, pero de una manera más profesional.

“Tenemos una oportunidad de oro y la podríamos aprovechar en la medida en que hagamos una formación mucho más sistemática de los oficios. Se van a requerir mucho más, pero no va a ser el técnico como lo pensamos (...) Existe un riesgo para México de que no atendamos demandas de oficios más calificados”, compartió.

Los trabajadores olvidados

El gran reto para los oficios y ciertas carreras técnicas será el acceso a la tecnología, de acuerdo con la Dra. Lourdes.

“Los oficios y carreras técnicas son las que menos peligran ante la automatización, porque son muy artesanales”. Sin embargo, lo que puede estancar a estos trabajadores es la falta de acceso a educación y tecnología para hacer el trabajo de manera más profesional. Por ejemplo, siempre será necesario un cuidador o cuidadora de personas de la tercera edad, pero será mejor el que tenga herramientas tecnológicas que permitan hacer su trabajo de manera más precisa, y las personas que no tienen acceso a ellas son las que están en riesgo.

Por otro lado, la falta de instituciones educativas para la profesionalización de estos oficios representa otro problema. Mientras se está invirtiendo en la construcción de una planta de Tesla, que va a requerir de personas más capacitadas para realizar las labores de construcción hasta el manejo de la maquinaria, poco se está volteando a ver a la profesionalización de estas.

“Históricamente, en México es un tema que va a continuar olvidándose por las instituciones de educación superior, lo que nos obliga a pensar en la oportunidad que hay para diferentes instituciones de educación superior”, compartió Medina.

¿Cómo profesionalizar los oficios y carreras técnicas?

Algo que caracteriza a estos trabajadores es que son saberes que usualmente se aprenden de generación en generación. Sin embargo, aunque escasean, hay espacios donde se puede aprender de manera presencial o en línea.

En México, el CONALEP cuenta con 33 carreras técnicas que permiten formarse como profesional técnico, entre las cuales se encuentran construcción, electricidad industrial y autotrónica, entre otros.

Los planteles CECATI también son otra alternativa, pues cuentan con cursos híbridos de plomería, reparación, soldadura, entre otros.

Por otro lado, algunas plataformas en línea de gestión y desarrollo de talento, como Crehana, cuentan con una sección llamada “cursos de artesanía de taller” donde ofrecen clases como “introducción a la carpintería: crea tu propio mueble” o “introducción al macramé”. Pero las opciones siguen siendo limitadas, comparadas con otras secciones como “Administración y finanzas” o “marketing”.

En Udemy, se encuentra en categorías como “mejoras del hogar” y cuentan con cursos de electricidad, jardinería o reparación de viviendas