Nintendo presenta nuevos juegos de desarrolladores indies

Los juegos que presentó Nintendo

Mineko's Night Market, desarrollado por Meowza Games y Humble Games, estará disponible el 26 de septiembre, mientras que My Time at Sandrock, de Pathea Games y PM Studios se lanzará en verano.

Five Nights at Freddy's: Security Breach, de Steel Wool Studios y ScottGames, es uno de los más esperados, pues se trata de la última entrega de los juegos de terror para toda la familia, donde se toma el papel de Gregory, un joven atrapado durante la noche en el Mega Pizzaplex de Freddy Fazbear.

Con la ayuda de Freddy Fazbear, Gregory deberá sobrevivir a la cacería casi imparable de personajes reimaginados de Five Nights at Freddy's, así como a nuevas y terroríficas amenazas. Five Nights at Freddy's: Security Breach está disponible a partir de hoy.

Por otra parte, Blasphemous 2, de The Game Kitchen y Team 17, llama a todas las almas heridas a través de una misteriosa tierra llena de pesadillas en el género del hack-'n-slash de plataformas que estará disponible a finales de este año.

Además de las entregas programadas para este 2023, en el Indie World Showcase también se incluyó un montaje de varios juegos indie que llegarán en el futuro para Nintendo Switch: como Bomb Rush Cyberfunk, de Team Reptile; Paper Trail, de Newfangled Games; y Escape Academy: The Complete Edition, de Coin Crew Games, entre otros títulos.