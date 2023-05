Cabe mencionar que los riesgos dependen de la forma en que los usuarios acceden al servicio. Si una empresa hace uso de la API de ChatGPT, OpenAI no tiene acceso a las conversaciones que se tienen con el chatbot y tampoco son utilizadas para entrenarlo.

Sin embargo, si se trata de la herramienta de acceso general, el modelo sí utiliza la información para mejorar sus sistemas y asegurarse de que cumpla con sus políticas y requisitos de seguridad, como lo menciona en su sección de preguntas frecuentes .

De hecho, la compañía desarrolladora es tan consciente de que se usan los datos que aconseja a los usuarios a no “compartir información confidencial en sus conversaciones”, pues cualquier dato se puede usar para entrenar a versiones futuras de ChatGPT. Incluso hace poco lanzó el modo incógnito para que no se guarden historiales del chat o se usen para su entrenamiento.

Samsung no es la única empresa que está prohibiendo el uso de ChatGPT por temores de seguridad. Hace unas semanas, Amazon pidió a sus empleados que no subieran información confidencial a la plataforma, mientras que los bancos JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y Wells Fargo, entre otros, hicieron lo mismo.