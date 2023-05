Cómo hacer preguntas a ChatGPT

Especifica cuántas palabras quieres en tu respuesta

Al chatbot le puedes solicitar que te dé una respuesta de 10 palabras o de 500 (o las que tú quieras) y, dependiendo de ello, será también la cantidad de información. Considera que a mayor número de palabras será más robusta la información.

Por ejemplo: explícame los riesgos del calentamiento global en 500 palabras

Pide que vuelva a desarrollar la información

Si la primera respuesta no te gustó, puedes solicitarle al chatbot que desarrolle más. Esto es muy útil cuando quieres ahondar en información más detallada.

Por ejemplo, después de la explicación sobre el calentamiento global, solicité: “puedes ahondar más en la pérdida de biodiversidad?”

Comprende sus limitaciones

ChatGPT es una tecnología, no un humano. Por ello, a veces no tiene la información en tiempo real o inmediata, especialmente si no es una versión actualizada. Considera que puede darte información de años previos y no la más reciente.

Tómalo como un punto de partida, no un producto final

ChatGPT puede ser una herramienta para la inspiración o un inicial punto de partida, pero no se debería de tomar el texto tal cual se presenta.

Por ejemplo, puedes solicitarle: dame tres ideas para una campaña publicitaria de jabones.

Puedes revisitar tu historial de peticiones

¿Te dio una buena respuesta hace unos días pero no recuerdas cuál fue? puedes revisitar todas tus consultas del chat. En la barra lateral del lado izquierdo puedes encontrar tus solicitudes de hasta los últimos 30 días. Hasta ahora es una función gratuita.

Solicita que reformule la respuesta

Si el chatbot te dio una respuesta que no te convence, puedes solicitarle que te la vuelva a dar y va a ser diferente. Literalmente, puedes escribir: “¿podrías reformular tu respuesta?

Pídele las fuentes de la información

Siempre es necesario revisar que la información sea verídica y actualizada. Pero, para hacer el trabajo un poco más sencillo, también puedes solicitarle al chatbot que te indique sus fuentes.

Por ejemplo: “Explícame qué es el nearshoring e incluye tus fuentes”.

Añade contexto a tus solicitudes

Si le preguntas a ChatGPT: “¿cuál es la capital de Brasil?”, simplemente contestará “Brasilia”. Pero, si le solicitas: Me quiero ir de viaje a Brasil durante 10 días con mi pareja. ¿Qué puedo hacer y dónde me puedo hospedar? te dará una respuesta mucho más detallada.

Solicitar opiniones personales

ChatGPT es una inteligencia artificial, por lo que no tiene opiniones personales. Si haces preguntas como: “¿qué piensas del partido republicano de Estados Unidos?”, no dará una respuesta a título personal.

Pregunta en inglés

Aunque ChatGPT puede contestar en varios idiomas, la cantidad de texto en inglés es mayor, por lo que puedes considerarlo al hacer tus preguntas, ya que te puede dar mayor información. Además, si no sabes cómo preguntar en inglés, puedes pedirle que te traduzca frases.