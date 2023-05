¿La Inteligencia Artificial ya tiene consciencia?

Sobre este tema complejo, cabe aclarar un punto importante. En este artículo, me he referido a la consciencia y conciencia con base en la fenomenología mecánica neural. Por otra parte, lo que Chalmers llama “el problema difícil de la consciencia” que se refiere a la experiencia subjetiva de conocer, no está implícito en estas notas. En otras palabras, de ninguna manera sugiero que la IA piensa, siente y percibe de la misma forma en que nosotros lo hacemos como seres vivientes. Sin embargo, sí presenta las variables funcionales que nos permiten desarrollar un pensamiento crítico.

Pero entonces, ¿que la IA tenga consciencia y conciencia es una noticia buena o mala para la humanidad?

Aquí sí se abre la posibilidad de un debate profundo. Empero, como cualquier otra tecnología, desde la más rudimentaria (como aquellas que nos facilitaron el control del fuego) hasta la más sofisticada (como la I.A.), se trata de una herramienta beneficiosa siempre y cuando no la utilicemos con fines egoístas que nos llevarán a la autodestrucción.

El desenlace puede ser sublime y asombroso o terrible y destructivo; depende de reconocer nuestro deber de proteger la vida en todas sus manifestaciones y de la inteligencia y capacidad de empatía, autocontrol y creatividad de cada uno de nosotros.

Nota del editor: Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Bioeconomía (Genética, Neurobiología, Biofísica y Psicología en un contexto económico) en el sistema UP/IPADE y autor de los libros Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de cientos de empresas nacionales y transnacionales. Síguelo en Facebook , Instagram y LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

