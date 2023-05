Del tenis al emprendimiento exitoso: Serena Williams habla de esta relación

Orlando, Florida. Serena Williams llegó al cierre del SAP Sapphire con una gran sonrisa y mostrando radiante el embarazo de su segundo hijo. La plática que tuvo con Julia White, Chief Marketing and Solutions de SAP se centró en varios puntos, desde su carrera como jugadora de tenis profesional, hasta el por qué decidió la tenista abrir un fondo de inversión.

“Creo que fui un ángel inversionista desde hace tiempo. De hecho, he estado invirtiendo en general, durante más de 10 años. Y, naturalmente, por la razón que sea, siempre me atrajo la inversión en etapa inicial. Con el tiempo me di cuenta que podía seguir invirtiendo y además era buena en eso”, aseguró Williams.

Hace poco más de un año la tenista anunció su retiro de las canchas con el fin de enfocarse en su familia, por lo que incluso en la plática con White admitió que nunca pensó tener que decidir entre jugar tenis y tener un segundo hijo, pero al final se dio cuenta que mucho de su carrera lo podía canalizar en otras actividades, como es apoyar a emprendedores a crecer.