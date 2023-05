Los emprendedores tienen que ser más objetivos y sus valuaciones más aterrizadas

Expansión: A nivel económico, tanto en México como a nivel internacional, se prevé una desaceleración, ¿Esto afectará a la industria?

Denis Yris: Sí, fíjate que algo bien interesante es que el año pasado, a pesar de todos estos problemas bélicos y económicos, muchos fondos internacionales de venture capital tuvieron levantamiento de capital en récords, pero ahora todas esas inversiones están siendo mucho más cautelosas.

Ya no se va a vivir lo que vimos en 2020 y 2021, todo ese tema de invertir en proyectos va a ser muchísimo más reservado, pero yo esperaría que no dure más de 12 meses, es más, esperando que empezando 2024, ya volverá a haber esa inversión.

Expansión: Además de la situación actual, ¿Qué hace falta para que crezca el ecosistema emprendedor?

Denis Yris: Nosotros somos un fondo multisector, o sea invertimos tanto en proyectos de innovación tecnológica y científica como en el tradicional, y eso nos permite ver todo el panorama en México, donde sí hay talento, pero falta capital. Ya déjate la cantidad de fondos que hay en México y Estados Unidos, si comparamos el tamaño de los fondos, los fondos promedio aquí en México son de 20 millones de dólares, y en Estados Unidos son de 100 millones de dólares, entonces algo bien importante sería que las tanto aseguradoras, y sobre todo las Afores, destinarán un porcentaje mayor a esta industria, porque hay muy buenos fondos de venture capital que precisamente están teniendo lo mismo que los emprendedores: todo la garra para estar luchando en la promoción de estos proyectos.

Un fondo de los exitosos aquí en México, que estarán en los 250 millones de dólares, que han de ser máximo 5, cuántos proyectos realmente puede llegar a impulsar, y hablamos que tenemos 5.5 millones de empresas en México, pues hay una cantidad de emprendedores muy grande que no pueden prender por falta de esta capitalización, también hay muchos investigadores científicos en las universidades públicas, donde se quedan los proyectos, porque también ellos no saben cómo capitalizar, muchos huyen de México porque no pueden encontrar el recurso y tenemos esa fuga de talento.

Entonces creo que una de las claves es empujar sobre todo que las Afores incrementen su participación en esta categoría, y eso detonaría todo el ecosistema.