Sin embargo, esta distribución genera un costo para las compañías, tanto en la infraestructura como en marketing. Por ello es que ahora Disney removerá 50 contenidos de las plataformas Disney+ y Hulu.

Un informe de Deadline indica que la empresa está a punto de eliminar contenidos como The Willow, The Last Man o Turner & Hooch, como parte de la reducción de costos de la compañía,

El CEO de Disney, Bob Iger, y la directora financiera, Christine McCarthy, anunciaron planes para eliminar parte del contenido de sus servicios de transmisión después de revelar que Disney+ había perdido 4 millones de suscriptores en los primeros tres meses de 2023.

“Estamos en el proceso de revisar el contenido de nuestros servicios para alinearnos con los cambios estratégicos en nuestro enfoque de curación de contenido”, dijo McCarthy en la llamada posterior a las ganancias de la compañía y agregó que Disney espera pagar un cargo por deterioro del contenido de 1,5000 millones de dólares.

Según Variety, Iger se ha fijado como objetivo un ahorro de 3,000 millones de dólares para 2023, después de gastar casi 30,000 millones de dólares en contenido para el servicio de streaming de Disney+ el año pasado.

Esta ola de eliminación de contenido sigue a un par de años difíciles para las perspectivas económicas de Disney. La compañía despidió a 7,000 empleados y anunció planes para reestructurar partes clave del negocio a principios de este año. Y de hecho anunció el cierre de su experiencia hotelera con el tema de Star Wars.