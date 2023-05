EXP: Llevas casi 36 años cubriendo esta fuente. ¿Cómo era el periodismo tecnológico a finales de los ochenta?

Muy poca gente lo hacía, era poco conocido y muy especializado. Yo solía escribir sobre redes locales, ethernet… cosas muy aburridas (ríe).

Empecé a escribir en una publicación llamada MacWEEK, que hablaba sobre tecnología pero también estilo de vida. Tenía un modelo similar al de The Rolling Stones porque la gente que escribía en MacWeek también escribía en esa revista porque estaban en la misma calle, Brannan. Ellos empezaron a escribir más sobre tecnología (…) Era divertido y contracultural. Había muchos hippies y conocimos a gente en la industria musical. Pero no iba a durar mucho porque era hiper especializado. Estuve ahí un par de años, hasta que me contrató San Francisco Chronicle. No quería escribir sobre tecnología porque muchos no entendían lo que escribía y yo quería que me entendieran.

MacWEEK fue un diario semanal, también conocido como Mack The Knife, que hablaba sobre Apple Macintosh y comercio. Se fundó en 1987 y cesó en 1999. Por otro lado, las oficinas de la revista The Rolling Stones se encontraban en 746 Brannan Street, San Francisco, California, y fueron las últimas de la revista en cerrar, en 2009.

EXP: Y, ¿cómo era la industria en ese entonces?

Jack Dorsey solía caminar al trabajo. Lo vi una vez. Le podías decir hola a la gente. Te la encontrabas todo el tiempo. Los conocías cuando no eran famosos y a partir de eso construías las relaciones. Recuerdo mucho a Marc Benioff. Lo conocí cuando trabajaba en Oracle y fue una de las primeras historias que escribí para MacWEEK. Fue una de las primeras personas que entrevisté y él me dijo tiempo después que me recordaba por eso.

Antes era mucha curiosidad y ver qué podíamos hacer. Era un interés genuino en ver cómo ayudar a la humanidad. Ahora, honestamente, pienso que solo se trata de operaciones, eficiencia, rentabilidad, dinero. Lo que pasa es que la industria tecnológica se volvió tan grande, tan seria y poderosa que no puedes controlarla

Creo que la industria tecnológica nunca había sido tan villificada y odiada porque nunca había sido tan influyente.

EXP: Te voy a hacer la pregunta que nos hacemos muchos jóvenes ahora. ¿Crees que la tecnología nos ha hecho mejores como sociedad?

Creo que la tecnología ha dividido a la gente (…). Hay gente que viaja en primera clase, otra en business, y el resto atrás; eso es en lo que se ha convertido la industria tecno.

Hace siete u ocho años hubo un evento llamado Collison, en Las Vegas. Y separaban a la gente de acuerdo a su estatus. De eso me enteré después porque un amigo me quería invitar a una fiesta. Y nos dimos cuenta que estábamos en el mismo evento pero en lugares completamente distintos, separados por estatus.

(...) Claro que ha hecho nuestras vidas más cómodas. A quién no le gusta estar sentado en su casa y que le llegue la comida a la puerta de su casa. Pero también creo que es distinto el impacto. La gente que tiene más de 30 publica puras bobadas en redes sociales. Pero los más jóvenes no. Están llenos de ansiedad y depresión.

Pero creo que así es la vida. Simplemente, la industria tecnológica se adaptó a la vida. En un inicio creo que sí tenía un acercamiento más igualitario, pero ya no.

EXP: ¿Y cuándo empezó a ser tan notoria esta división?

Creo que cuando gente como Bill Gates se convirtieron en billonarios y el auge de personas como Jeff Bezos, Musk, Zuckerberg (…) se volvieron cínicos muy rápido.

EXP: Me encuentro de cobertura en Estados Unidos y, escuchando a las empresas y directivos, tengo la impresión de que la gente que crea la tecnología para el mundo no ve el resto del mundo. ¿Qué piensas sobre esto?

No ven el mundo, viven en burbujas. Solo dan acceso en ambientes muy controlados, tienen guardaespaldas, helicópteros que los llevan a sus oficinas (…)

Carly Fiorina era la CEO de HP pero la Maria Antonieta del mundo tech. Tenía a su propio estilista, un helicóptero la llevaba a trabajar, los empleados se quejaban mucho de ella (…) Mark Cuban tenía oficinas con televisiones por toda el área, un bar, se bañaba ahí mismo. Recuerdo haber ido y pensar que estos lujos no son como nada que había visto antes. Era ridículo.

EXP: Entonces, con todo este poder, ¿cuál es la diferencia entre un CEO de una compañía tecnológica y un político?

Antes, la tecnología estaba del otro lado del pasillo de la política. ¿Ahora? creo que ninguna. Pienso que los CEO’s de las compañías tecnológicas son como presidentes de pequeños países. Tienen tanto poder como líderes del mundo, son sus amigos. Tim Cook se reúne con los líderes de China e India. También Zuckerberg y Nadella. Son iguales. Incluso, se han vuelto más políticos.

Steve Jobs no era político. Nunca hablaba de sus visiones políticas y eso era algo que admiraba. Ahora, con Elon Musk, tienes un ejemplo extremo de una personalidad opinando sobre todo, hasta pidiendo disculpas por decirle a George Soros que era un Nazi.

EXP: Pero debe de haber directivos rescatables. ¿Quiénes consideras que lo han hecho bien?

Pienso que Satya Nadella lo ha hecho muy bien. Le importan sus trabajadores y es alguien que ve el panorama completo, convirtió a la compañía en algo admirable. Sundar Pichai también lo intenta. Claro que hay buenos tipos. Creo que muchos de los mejores líderes y los mejores CEO’s de la industria son de la India.

(...) También me gustaría que hubiera más mujeres CEO 's. Me gustaba mucho Marissa Mayer, la CEO de Yahoo. Ella tiene una gran personalidad. Meg Whitman también hizo un trabajo admirable en eBay. Y creo que la nueva CEO de Twitter, Linda Yaccarino, es bastante calificada para el trabajo.

EXP: Con todos los cambios en la industria que has vivido, ¿cómo ves el futuro de la industria?

Eso mismo le pregunté a Steve Wozniack, que por cierto, considero que es una gran persona. Tiene una pasión por el conocimiento y enseñar que admiro mucho. Pero bueno. Él piensa que en el futuro, por el cambio climático, vamos a tener ciudades completamente abandonadas, desérticas, y viviremos ahí en una especie de burbujas. Y creo que tiene razón (ríe).

(...) Creo que la industria tecnológica necesita a alguien que resuelva problemas como crear la batería perfecta, mejorar la inmigración o el problema de la falta de vivienda. Necesita a un gran pensador. ¿Sabes? Musk es un poco así, un gran pensador, pero tiene una personalidad horrible.