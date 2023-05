Las 11 formas en que los piratas informáticos pueden aprovechar el ChatGPT

El ChatGPT es uno de los chatbots de Inteligencia Artificial más avanzados del momento. Pero aunque su uso podría incrementar la productividad de diversas industrias en el mundo, todavía no es lo suficientemente seguro. Unos investigadores probaron al ChatGPT y encontraron al menos 11 formas en las que los delincuentes y otros actores maliciosos pueden usar esta tecnología con éxito.

Los peligros que representa el ChatGPT derivan de su potencial para generar “texto malicioso”, indica el estudio Beyond the Safeguards: Exploring the security risks of ChatGPT.