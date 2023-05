Diseño

Este es un reloj grande. Su pantalla mide 1.43 pulgadas y probablemente no es adecuado si sueles usar relojes pequeños o tienes una muñeca muy delgada.

Comparado con el Apple Watch SE, que es el que normalmente uso, me costó trabajo adaptarme al Huawei y sentía que estorbaba mi muñeca. En el día a día no representaba una molestia, pero sí cuando hacía ejercicio, pues me bailaba en la muñeca al correr.

Además, por tener los audífonos dentro, pesa 66.5 gramos, que es ligeramente más que otros relojes. Por ejemplo, el Apple Watch Ultra que se asemeja a su tamaño, pesa 61 gramos.

Su color negro mate y su correa, que asemeja ser de piel, le dan un toque elegante. Es más, el diseño me da la sensación de ser tan elegante que me imagino este dispositivo mucho más en la muñeca de alguna persona que usa traje que en un skater, por ejemplo.

Por otro lado, las carátulas son con tonos muy oscuros y diseños que me recuerdan a la estética de la Fórmula 1. Sin embargo, a través de la app, puedes comprar carátulas y su costo va desde los 9 hasta los 59 pesos; algo que me pareció absurdo, capitalista e innecesario, pues en otros relojes inteligentes cambiar la carátula es completamente gratis.

Estas son algunas de las opciones de carátulas gratuitas. (Ginger Jabbour)

Y, justo a la altura donde indica las 6:00, contiene un mecanismo para abrir la pantalla y es ahí dentro donde se encuentran los audífonos.

Los auriculares son muy pequeños, solo miden 14.99mm y tienen un diseño muy peculiar; parecen pequeñas balas. Sin embargo, son sorprendentemente ligeros, pues solo pesan 4 gramos. Para que te des una idea, unos AirPods Pro 2 miden 30.9 mm y pesan 5.3 gramos.

Funcionalidad

Instalarlo fue sencillo y fluido. Lo hice en un sistema operativo iOS. Solo tuve que descargar la aplicación “Salud de Huawei” y me tomó menos de 10 minutos instalarlo.

Además, también puedes sincronizarlo con otras apps del sistema operativo, como “Salud” y eso me pareció un gran acierto de la marca, pues no se limitan al sistema operativo de Android y te permite seguir teniendo toda tu información interconectada.

Por otro lado, el reloj cuenta con lo que se podría esperar de cualquier reloj inteligente: sensores para el monitoreo de ritmo cardíaco, oxigenación, medición de sueño, estrés, pasos caminados y más de 80 modos deportivos.

Sin embargo, considera que no puedes sumergirlo en el agua. Si eres nadador o lo llevas a la playa, no es una buena opción. El reloj soporta salpicaduras, pero no puedes bañarte ni nadar con él.

Por otro lado, aunque los audífonos son pequeños, considero que tienen un sonido muy nítido y potente. Escuchar música mientras entrenaba con el reloj fue una buena experiencia y las llamadas suenan impecables.

Además, a través de la app, también puedes controlar la cancelación de ruido, lo cual me pareció una gran funcionalidad.

Veredicto

Nunca había pensado que cargar el estuche de los audífonos inalámbricos a todos lados sí es bastante estorboso y considero que es demasiado cómodo y útil el invento de tener audífonos en tu muñeca.

Es más difícil que se pierdan, casi nunca se les acaba la batería porque se cargan con el reloj y el diseño compacto me pareció sumamente cómodo.

Considero que este es un reloj diseñado para un segmento muy específico, de profesionales que gustan de un reloj inteligente elegante y funcional (y que no van a nadar con él).

El costo del reloj es de 12,999 pesos y me parece que es un precio bastante adecuado, considerando que también estás adquiriendo unos audífonos inalámbricos de buena calidad.