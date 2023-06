Gadgets para cuidar tu salud que no son un reloj inteligente

1. Foreo: para el cuidado de la piel

Una piel limpia es una piel sana y, a veces, entre el cansancio o las prisas, las manos no son suficientes. Para ello, Foreo, la marca sueca de beautytech, cuenta con unos limpiadores faciales automáticos llamados “Luna” que no solo limpian tu cara, sino también pueden ayudarte a combatir los signos de edad.

Además, no solo fungen como limpiadores, sino que las cerdas suaves dan una agradable sensación de masaje, a la que me he vuelto adicta todas las mañanas y las noches, pues me relajan mucho.

2. Para el vello: Philips Lumea

Lo confieso: yo era una persona que sufría de problemas hormonales y, por ello, vello facial. Esto me hacía sentir muy insegura y llegué a gastar miles de pesos en tratamientos de láser que no me funcionaban y solo me quemaban la piel.

Cuando probé la Philips Lumea -sin tanta esperanza porque había leído que el láser IPL no era tan efectivo-, cambié por completo pues esta ha sido la única máquina que sí redujo en casi un 80% el vello facial, aumentando mi autoestima.

Además, un plus es que también puedes usarla en todo el cuerpo y ya no vuelves a gastar ni contaminar por rastrillos o someterte a tratamientos dolorosos para eliminar el vello corporal y facial.

3. Waterpik: para la salud bucal

Cuando se habla de salud, frecuentemente la salud bucal queda de lado. Sin embargo, unas encías que sangran, dientes sensibles o cualquier molestia dentro de la boca puede ser una tortura.

Waterpik es un irrigador dental que dispara un chorro de agua a presión alrededor de las encías y en el espacio entre los dientes. Esto ayuda a eliminar la placa y cualquier partícula de comida que quede después del cepillado. También ayuda a limpiar alrededor de puentes, aparatos ortopédicos y coronas postizas.

4. Nutribullet: para comer mejor

Con las prisas de la mañana, muchas veces no me da tiempo de prepararme un desayuno completo y nutritivo. Para esas ocasiones, este gadget se ha convertido en mi aliado. Inserto todas las verduras y frutas que quiero y en ese mismo envase las licúa. Tengo mi desayuno sano de manera rápida, práctica y -lo mejor de todo- sin ensuciar mi casa.

5. “Walkstation”: para caminar mientras trabajas

El trabajo en casa no ayuda a cumplir los 10,000 pasos recomendados al día. Para ello hay unas pequeñas caminadoras delgadas específicamente diseñadas para colocarse debajo de una mesa. Así, mientras trabajas, puedes caminar. Depende del modelo de las caminadoras, pero pueden llegar a una velocidad de hasta seis kilómetros por hora.