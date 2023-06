Microsoft ya no hará juegos para Xbox One

Microsoft anunció oficialmente que ya no va a crear juegos propios para Xbox One. De acuerdo con el jefe de Xbox Game Studios, Mat Booty, la empresa ya pasó a la novena generación y únicamente se enfocará en desarrollar títulos propios para Xbox Series S/X.

De acuerdo con lo dicho por el ejecutivo en una entrevista con Axios, los estudios internos de la compañía ya no trabajarán en títulos que puedan funcionar en Xbox One; sin embargo, eso no significa que el contenido ahora disponible deje de ser compatible con la consola.

Esto significa que títulos como Minecraft, por mencionar un caso, seguirán estando disponibles en Xbox One. Pero también demuestra la estrategia de la empresa por impulsar los contenidos tanto de su última generación como de sus plataformas Game Pass y Xbox Cloud Gaming.