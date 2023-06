Crear una industria aeroespacial en Latinoamérica

Recientemente, ejemplos como Katya Echazarreta son inspiradores para México y la región, pero no son suficientes, menciona Vega. También es necesario hacer crecer la industria de tecnología, “que a las personas les interese entenderla y dominarla para crear, no solamente para consumir. Consumir tecnología es fácil, crear tecnología no tanto y es donde realmente está el valor”.

El hecho tuvo lugar en el complejo de lanzamiento espacial 4E (SLC-4E) ubicado en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California. La empresa responsable fue SpaceX, con su misión, Transporter-8, que se lanzó hacia la órbita terrestre baja, con una ventana de lanzamiento de 57 minutos para el cohete Falcon 9 , el cual transportó 72 cargas útiles, que incluía el PlatziSat-1.Para llevar a cabo el programa, que la compañía denomina como Space Program , Platzi unió fuerzas con FOSSA Systems, una empresa española especializada en la fabricación de satélites y soluciones de IoT.

Vega explicó que optaron por SpaceX, debido a que se trata de una empresa que abarató el lanzamiento de objetos al espacio. “Es la única compañía hasta ahora que ha logrado encontrar una forma de reusar sus cohetes. Ellos son la única empresa cuyos cohetes después de llegar a la órbita retornan y vuelven a aterrizar en el planeta Tierra, lo cual es absolutamente loco y un logro impresionante de la ingeniería y de la humanidad”.