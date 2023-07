Microsoft enfrentará una nueva investigación antimonopolio por Teams

El bloqueo por la compra de Activision Blizzard no es el único problema legal al que se enfrenta Microsoft, pues la tecnológica estadounidense no logró evitar la investigación por parte de la Unión Europea por su aplicación Teams. De acuerdo con el Financial Times , la Comisión Europea comenzará la próxima semana la primera investigación formal de antimonopolio contra Microsoft, pues considera que está vinculando de manera injusta su aplicación de videoconferencia Teams con su software.

Esta disputa legal comenzó porque en 2017 Microsoft agregó Teams a Office 365 de forma gratuita, reemplazando a Skype for Business. Por ello, en 2020, Slack, la aplicación de mensajería de trabajo propiedad de Salesforce, denunció a Microsoft por “integrar injustamente la aplicación de chat y video en su producto office”, alegando que Microsoft oculta “el costo real” al incluir Teams en su suite de Microsoft y obligar su instalación en los equipos.