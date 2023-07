TikTok agrega publicaciones en texto para competir con Instagram

No obstante, la estrategia no ha sido tan efectiva para Instagram, pues de acuerdo con datos reportados por The Wall Street Journal, los usuarios totales de la red social pasan 17.6 millones de horas viendo Reels, mientras que la cifra en TikTok fue de 197.8 millones de horas.

TikTok también buscará al e-commerce

El alcance de TikTok ha sido tan importante en los últimos años que ya estaría buscando diversificar sus apuestas para competir en otros mercados, como el del comercio electrónico, donde se espera que lance su propio marketplace, el cual se llamaría TikTok Shop Shopping Center, según un informe del Journal.

De acuerdo con el medio de comunicación, que citó fuentes anónimas, en esta plataforma se venderán desde productos electrónicos hasta ropa y todos los artículos se fabricarán en China para después enviarse a otros países.

Además, la logística también correría a cargo de la empresa y formaría parte de un esfuerzo por competir en otra industria, en donde actualmente los líderes son Amazon y la plataforma china Shein.