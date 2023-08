Call of Duty: Modern Warfare III. Los detalles del nuevo juego de Activision

Trailer de Call of Duty: Modern Warfare III

La noticia se dio a conocer a través de una publicación en el perfil oficial del juego en redes sociales, donde se mostró el nombre Modern Warfare III, lo cual es importante para los usuarios, pues es la forma en que la empresa busca diferenciar la trilogía con el mismo nombre que se publicó entre 2007 y 2009.

Fecha de lanzamiento

Activision confirmó que esta nueva entrega estará disponible a nivel mundial a partir de 10 de noviembre de este año, es decir, apenas 13 meses después del juego anterior, lo cual mantiene la tradición de publicar un videojuego anualmente desde el 2005.

Este podría ser el primer lanzamiento de un Call of Duty una vez que se complete la compra de la empresa por parte de Microsoft por 69,000 millones de dólares, el cual ya ha superado los obstáculos de la FTC, que intentó detener la transacción por preocupaciones de monopolio en la industria del gaming.

Ahora, las empresas deben llegar a un acuerdo con la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido para cerrar la operación. Si bien el acuerdo estaba programado para cerrarse en julio, las partes decidieron extenderlo hasta el 18 de julio para poder concretarlo sin problemas regulatorios.

¿En qué plataformas estará disponible?

Aunque no se dieron detalles de las plataformas en que estará disponible, se espera que el juego salga para Xbox Series X/S, PC y también para PlayStation 5, pues si bien Activision ya sería parte de Microsoft, esta debe cumplir con los compromisos que asumió para concretar la compra.

El acuerdo más importante para Sony es que el videojuego esté disponible durante un plazo de 10 años en su consola, así como en las de Nintendo; sin embargo, aún no se sabe si este título estará disponible en Switch.

Call of Duty es una de las franquicias más exitosas en la industria de los videojuegos. La entrega del año pasado tuvo el fin de semana de lanzamiento más exitoso en cuanto a ventas, ya que generó 800 millones de dólares en sus primeros tres días disponible al público.

Al respecto, Activision también destacó que este éxito superó a cualquiera de las mayores aperturas en todo el mundo durante el 2022, incluyendo a grandes producciones como Top Gun: Maverick y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

En términos de historia, este título continuará los eventos de Modern Warfare I y II. El antagonista principal de la serie se reveló hasta el final de la segunda entrega, por lo que en esta tercera versión se podrán ver algunos niveles familiares para los jugadores de antaño.