Immortals of Aveum, el nuevo videojuego que quiere redefinir el género FPS

Wanke, quien se inició como diseñador de videojuegos a los 19 años, cuenta que cualquier persona amante de los FPS tendrá una relación sencilla con este título desde el inicio, pues los controles no distan demasiado de una experiencia cotidiana en el género. No obstante, señala que sí esperan marcar una diferencia en este terreno.

“Cuenta con elementos que reemplazan ciertas dinámicas conocidas para los FPS (...) Es genial tener un juego en el que puedes tener la misma pelea de cuatro o cinco maneras con diferentes construcciones y que se sienta diferente”, platica Wanke.

En este título, la misión principal será detener una guerra entre reinos personificando a Jak, un joven que se une a una orden de magos de élite de combate, el cual utiliza magia tanto para atacar como para defenderse y mientras avanza desbloquea más talentos, mismos que el jugador puede personalizar para conformar un estilo de juego único.

De acuerdo con Wanke, algunos juegos que inspiraron el desarrollo de Immortals of Aveum fueron HeXen, Doom, Marathon, Wolfenstein, Destiny, God of War, además de Call of Duty, el cual tiene una fuerte relación con el equipo de desarrollo.

Un juego AAA para un estudio novato

Dentro de la jerga del gaming, los videojuegos AAA son aquellos títulos que cuentan con grandes presupuestos tanto para su desarrollo como para su estrategia de marketing. Algo que es poco asequible para estudios independientes.

No obstante, Ascendant Studios encontró en Electronic Arts un socio estratégico para permitirles cumplir la meta de publicar el título. “Elegí a EA porque sabíamos que nos ayudarían a llegar a la mayor audiencia posible”, comentó hace unos meses Bret Robbins, director ejecutivo de Ascendant Studios, quien además fue director creativo de juegos como Dead Space.

Wanke resalta que a pesar de la ayuda de EA en el tramo final del proyecto, al inicio resultó muy difícil lanzar el proyecto, pues únicamente eran 15 personas las que trabajan en él. Este martes 22 de agosto finalmente el juego está a la venta y cuenta con orgullo que en los créditos aparecen más de 100 creadores que participaron en el juego.

“Nos gusta mucho este juego. Se parece mucho a un proyecto personal porque hay mucha pasión aquí y mucha emoción para la gente que lo juega. Sé personalmente que voy a ver muchas transmisiones en Twitch la próxima semana; espero que a la gente le guste tanto como a mí”, menciona.

El objetivo de Ascendant Studios es alcanzar el éxito suficiente para hacer otro título y continuar con la franquicia, además de mejorar el diseño de juego y su historia. “ Queremos seguir haciendo juegos durante 20 años. Me encantaría inspirar”.