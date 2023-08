Si la industria de las computadoras se estanca, algo anda mal

Exp: ¿Qué momento está viviendo Dell en México y Latinoamérica?

Nos entusiasma mucho ver todo lo que está sucediendo en nuestra industria en términos de avances en Edge Computing, avances en la IA y la digitalización, a medida que las compañías van adoptando más y más soluciones basadas en tecnologías digitales.

Exp: Ahora el mercado de computadoras ha caído. ¿Cuáles son las razones que explicarían este fenómeno a nivel económico?

Durante la pandemia hubo un sobreconsumo por el trabajo a distancia. Entonces, era esperado que hubiera una baja al término de la pandemia. Pero ya vemos una recuperación en todo el mundo. El hecho de que las personas necesitan de las computadoras para acceder a servicios, sistemas, trabajar en el formato híbrido, nos trae buenas expectativas en ese mercado.

La realidad es que esta industria sigue vendiendo casi 300 millones de unidades al año. O sea, es enorme. Y sí, hay picos, pero seguimos bien.

Exp: A raíz de la pandemia, ¿han tenido que cambiar sus computadoras?

En esta industria, si no hay cambios, es que no lo estamos haciendo bien. Te doy dos ejemplos.

El primero es que la pandemia demostró que la gente quiere traer la oficina a la casa para mejorar en términos de productividad. Entonces, quieren muchos aparatos como múltiples monitores, estaciones, teclados, mouse, todo lo necesario para tener una computadora eficiente, liviana y con buenos instrumentos para hacer una videoconferencia.

Y en cuanto a la oficina, es todo eso más herramientas de colaboración y trabajo conjunto. Esto es un ejemplo de cómo las demandas cambiaron y hoy se ve mucha búsqueda por traer a las soluciones de cómputo todos esos elementos.

Otro dato interesante es que, a medida que la gente va trabajando más y más de manera remota, están más preocupados por el tema de consumo energético y de eficiencia.

Exp: ¿Qué características crees que definen al usuario de PC en México?

No son muy distintas al resto del mundo. Sin embargo, vemos que en Latinoamérica todavía falta estructura física. La digital ya ha obtenido un protagonismo tremendo. Me refiero a que hace falta infraestructura para hacer trámites públicos, personales, cuestiones de salud, educación (...)

Ahora, en cuanto a las computadoras, lo que preocupa es la eficiencia energética, que se conecte fácil, que dure la batería, que sea liviana, pero en realidad, si preguntas a un usuario europeo probablemente diga lo mismo.

Exp: ¿Y cuáles son las características de sus equipos que pueden ser los más atractivos del mercado y por qué?

Hay dos elementos que se distinguen de manera muy evidente. Primero, toda la inclusión de plataformas de seguridad ya en el dispositivo. Tenemos el dominio de los datos, de la aplicación, la conexión, del usuario y del dispositivo per se (...) Y esto hace que se accionen sistemas de seguridad holísticos.

Y el otro, son todos los algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, ya llevamos décadas que tenemos algoritmos que analizan en tiempo real cómo se utilizan los datos en las soluciones de almacenamiento para decidir dónde deben estar en términos de costo.

Son dos elementos muy distinguidos de nuestras plataformas que hoy todos los clientes ya utilizan, en especial el tema de seguridad, pues sabemos que México es uno de los países que más sufre de ataques de ciberseguridad.

Exp: ¿Está Dell llevando algún tipo de estrategia para que la IA y su tecnología sea más accesible para todos y que, de lo contrario, no genere ya más brecha tecnológica de la que hay?

En realidad en eso estamos. Dell ha sido siempre una compañía que tiene un enfoque en democratizar el acceso a la tecnología para que todos puedan utilizarla y en realidad la tecnología tiene un valor aún más grande cuando se despega de manera masiva. De nada sirve que apenas unos cuantos tengan acceso a tecnología, sino que estemos todos conectados.

Dell ya tiene hoy un portafolio de soluciones basadas en inteligencia artificial justo para ayudar a los clientes a acelerar la adopción. Porque parte de la adopción es la infraestructura, es decir, la computadora, los servidores, las soluciones de almacenamiento, de seguridad, todo, para procesar una cantidad de datos inmanejable, o sea, impensable.

Exp: ¿Han visto interés en entidades gubernamentales de México por mejorar esta infraestructura y democratización, o todavía hace falta más interés por este sector?

Las entidades gubernamentales en todo el mundo, incluyendo México, están muy interesadas porque de una manera u otra quieren también beneficiarse de las posibilidades, porque con inteligencia artificial o la digitalización uno puede traer servicios diferenciados o más servicios a un costo menor. Es decir, que con los mismos impuestos que se pagan se puedan tener mejores servicios de educación o salud, por mencionar algunos.

Entonces, si los gobiernos entienden que la utilización de tecnología puede brindarles una ganancia en términos de productividad, en términos de lo que hacen, y buscan soluciones, pueden salir muy beneficiados.

Ahora, la principal preocupación de muchos clientes gubernamentales en México y también fuera preguntan son en torno a la seguridad. Y en eso están muy enfocados los gobiernos.

Exp: ¿Cómo ves el futuro de la computación en 10 años?

Yo creo que es muy difícil predecir qué puede pasar. Pero todo lo que vemos ahora, las posibilidades que trae la inteligencia artificial, va a cambiar todo lo que conocemos hoy en términos de la utilización de tecnología y su impacto en nuestras vidas.

Y no es porque sea un tema nuevo, porque la IA se discute desde hace más de 50 años, pero el tema es que ahora se volvió comercialmente viable.

Antes hablábamos de Smart Cities, parecía algo de apenas las ciudades muy ricas, de los gobiernos que tienen mucho dinero (...) Hoy la realidad es que los costos de tecnología son más bajos y te entregan más a costos muy viables. Imagínate el impacto en la salud. Los expertos dicen que la gente todavía sufre de cáncer, no porque no hay cura, sino porque todavía no descubrimos la cura.

Entonces si la IA pudiera acelerar la trayectoria de los descubrimientos, podríamos quizás descubrir soluciones para muchos de los males que hoy tenemos.