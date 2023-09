Con Super Mario Bros. Wonder, la franquicia regresa a sus orígenes para entregar un juego lleno de diversión, pero al mismo tiempo introduce un enfoque renovado en historia y elementos de jugabilidad que hablan de la evolución de Nintendo en el género de plataformas.

El primer elemento que me llamó la atención es la historia, pues ya no se desarrolla en el Reino Champiñón y aunque Bowser sigue siendo el enemigo principal, Peach ya no es la princesa en apuros que busca ser rescatada.

Ahora el jugador puede hacer que tenga un papel activo en el juego, pues se puede utilizar como personaje jugarle, al igual que otros personajes, como Luigi, Daisy, Toad, Toadette, Yoshi y el Caco Gazapo, estos dos últimos ideales para los principiantes pues no reciben daño de los enemigos.

La integración de Peach como un personaje para jugar me parece un acierto, ya que aprovecha el enfoque que obtuvo tras la película, donde se le mostró como una mujer valiente y dispuesta a salvar a los demás en vez de una mujer que necesita ser rescatada, además de que prepara el terreno para el videojuego que protagonizará en 2024.

Reino Flor, el detonante de nuevas dinámicas de juego

Si bien la Princesa Peach ya no depende del fontanero italiano, en este juego sí se debe rescatar a un reino en peligro y es lo que detona una serie de dinámicas nuevas, como la Flor Maravilla, que es la más destacada debido a que cambia el aspecto del entorno en su totalidad y lo llena de una personalidad que recuerda a la propuesta de Cuphead, pero con el estilo Nintendo.

No se debe esperar que sea un videojuego difícil, como sí lo fue Cuphead, pues mantiene la propuesta de Mario respecto a ser accesible para toda la familia y divertido desde lo visual hasta la jugabilidad, pues se integra el power-up del elefante, el cual aporta desfachatez característica de Nintendo.

Con el tiempo que tuve oportunidad de jugar, nos pudimos dar cuenta de que será un título con la rejugabilidad como uno de sus pilares, pues como es común en esta franquicia, habrá secretos dentro de cada nivel, así como una serie de requisitos que se necesitará cumplir para completarlo al 100%.

Respecto a la amplitud del mundo, pude ver que se tratará de un juego amplio aunque no podría no tomar más de 15 horas en completarlo por primera vez. En caso de querer realizar todas las tareas, podría tomar el doble para terminarlo.

Sin embargo, uno de sus principales características es que se tratará de un videojuego apto para jugar entre varias personas, ya que se podrá pasar los niveles entre varios personajes al mismo tiempo, ya sea de forma local o en línea.

Durante la prueba, una de las características más relevantes de la franquicia Súper Mario Bros. en dos dimensiones es que se incluían minijuegos, esperemos que se un elemento que también esté presente para dar una dimensión de regjugabilidad más allá de la historia principal, pues seguro será un título relevante de cara al cierre de 2023 para Nintendo.

¿Cuándo sale Super Mario Bros. Wonder?

Super Mario Bros. Wonder saldrá a la venta el próximo 19 de octubre y desde ahora les decimos que se convertirá en uno de los títulos más relevantes del año en el catálogo de Nintendo Switch.