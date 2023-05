México es el mercado “más grande y una prioridad” para Nintendo en Latinoamérica

Por otra parte, Pueblita resaltó que la localización al español latino de The Legend Of Zelda. Tears of the Kingdom , fue un ejemplo del interés de Nintendo hacia el país y la región, pues en su grabación participaron actores de doblaje mexicano y es significativo para los seguidores. “Está pensado para los fans de Latinoamérica”, comentó Pueblita.

Asimismo, Whitlock puntualizó que todo el continente americano ha sido medular en el éxito de Nintendo Switch, pues de las 125 millones de consolas que se han vendido, 49 millones corresponden este continente y esperan que con el lanzamiento del último juego de Zelda se incrementen las ventas de unidades .

Esta perspectiva es relevante, pues en su último informe financiero , Nintendo reportó que las ventas de la consola híbrida a lo largo del año fiscal que terminó en 2023 fue de 19.9 millones de unidades, lo cual representa una caída del 22.1% respecto a las ventas del año pasado.

Tears of the Kingdom tiene un lugar prioritario en Nintendo

The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom era uno de los juegos más esperados del año y ahora que finalmente se lanzó, desde Nintendo esperan que se convierta en uno de los títulos más relevantes en todo el catálogo de la consola.